Europa in ritardo sulle competenze STEM | solo il 26,5% degli studenti sceglie percorsi scientifici Borsani Deloitte | È un vincolo di crescita serve una strategia nazionale

L’Europa sta facendo fatica a coinvolgere i giovani nelle materie scientifiche. Solo il 26,5% degli studenti sceglie percorsi STEM, un dato che preoccupa. Secondo Borsani di Deloitte, questa situazione rappresenta un ostacolo alla crescita e richiede una strategia a livello nazionale per invertire la rotta.

