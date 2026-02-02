Europa in ritardo sulle competenze STEM | solo il 26,5% degli studenti sceglie percorsi scientifici Borsani Deloitte | È un vincolo di crescita serve una strategia nazionale
L’Europa sta facendo fatica a coinvolgere i giovani nelle materie scientifiche. Solo il 26,5% degli studenti sceglie percorsi STEM, un dato che preoccupa. Secondo Borsani di Deloitte, questa situazione rappresenta un ostacolo alla crescita e richiede una strategia a livello nazionale per invertire la rotta.
L’Europa affronta un problema strutturale nella formazione delle competenze scientifiche e tecnologiche. Solo il 26,5% degli studenti universitari europei risulta iscritto a percorsi di formazione terziaria in ambito STEM, secondo i dati dell’Osservatorio STEM di Deloitte. Il dato appare ancora più preoccupante se si considera che questa percentuale rimane sostanzialmente ferma da oltre un decennio, mentre la domanda di competenze tecniche e scientifiche cresce in modo esponenziale. La capacità di innovare, industrializzare nuove tecnologie e competere sulle catene del valore dipende direttamente dalla disponibilità di competenze scientifiche e tecnologiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
