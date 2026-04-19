Il coach ha commentato la partita, riconoscendo la prestazione della squadra avversaria e ammettendo che la sua formazione ha accusato un calo di intensità durante l'incontro. Ha espresso apprezzamento per il gioco messo in campo dalla squadra ospite, sottolineando che si sono dimostrati molto efficaci nel corso della gara. Il commento si è concentrato sulla qualità offensiva e difensiva mostrata dall’avversario.

"Parto facendo i complimenti a La Spezia, non di rito: hanno secondo me fatto veramente una buona partita". Ha esordito così coach Michele Belletti, analizzando la partita persa in volata contro il team ligure. "Per loro – ha detto Belletti - si trattava dell’ultima spiaggia per entrare nei playoff, hanno giocato quel tipo di partita lì, trovando una prestazione di squadra ottima e anche delle prestazioni individuali molto importanti. Per quanto riguarda noi – ha aggiunto il tecnico del Vismederi -, probabilmente senza accampare troppe scuse, siamo andati un pochino sotto ritmo e questo è stato un po’ il rovescio della medaglia di essere stati fermi, arrivando invece da un momento così buono.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla coach Belletti. "Complimenti a loro. Noi siamo andati un po’ sotto ritmo»

Notizie correlate

"Valsa ha trovato il servizio. E noi siamo andati sotto"La Gas Sales Piacenza è uscita molto delusa dal match del PalaPanini, consapevole di aver avuto una grande occasione per invertire subito il fattore...

“Per la miseria, loro esultano per il pari e noi dobbiamo essere depressi? Siamo 4 punti avanti”: parla GasperiniDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Chiaramente ci dispiace non aver vinto,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Parla coach Belletti. Complimenti a loro. Noi siamo andati un po’ sotto ritmo; La Mens Sana scalda i motori per San Miniato. Bartolozzi: Sfidare ora squadre forti è utile; Project, adesso si gioca. Seletti: Siamo in fiducia.

Parla coach Belletti. Complimenti a loro. Noi siamo andati un po’ sotto ritmoParto facendo i complimenti a La Spezia, non di rito: hanno secondo me fatto veramente una buona partita. Ha ... msn.com

Interviste: coach Belletti. Partita solida. Complimenti ai miei ragazzi»È stata una partita solida. Gran Torino non è un avversario scontato da affrontare. Così coach Michele Belletti analizzando la vittoria del suo Costone sui piemontesi. Affrontavamo un avversario ... lanazione.it

Oggi nella rubrica Focus del giorno Mental Coach Vassiliki Tziveli ci parla di adolescenza: un’età intensa, delicata e spesso fraintesa. facebook