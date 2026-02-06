Calo delle nascite la Cgil | In Abruzzo pochi nidi e servizi per l’infanzia insufficienti

L’Abruzzo resta indietro quando si tratta di servizi per l’infanzia. Nonostante il calo delle nascite, nella regione ci sono ancora pochi nidi e strutture adeguate per i più piccoli. La Cgil denuncia che le scarse risorse e l’insufficienza di servizi rendono difficile per le famiglie trovare un aiuto concreto. La situazione resta preoccupante e richiede interventi immediati.

«L’Abruzzo continua a restare indietro sull’offerta di nidi e servizi per la prima infanzia, nonostante il calo delle nascite». È l’allarme lanciato dalla Cgil Abruzzo Molise alla luce dei dati diffusi il 3 febbraio dall’Istat sull’“Offerta dei nidi e servizi integrativi per la prima infanzia per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nei quartieri cittadini si vedono più posti nei nidi, ma non perché siano stati investiti di più.

