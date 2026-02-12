Como Ludi | Fabregas e Nico Paz al centro del progetto

Il Como si affida a Fàbregas e Nico Paz per la prossima stagione. Il club punta su esperienza e talento per rafforzare la rosa e salire di livello in Serie A. L’allenatore Ludi ha scelto di puntare sui due giocatori chiave, considerandoli il cuore del progetto futuro. La società spera di vedere presto risultati concreti in campo.

Como scommette su Fàbregas e Paz: Ludi punta sull’esperienza e il talento per una nuova Serie A. Como, 12 febbraio 2026 – Il futuro calcistico del Como si gioca sulle nuove fondamenta poste da Cesc Fàbregas e Nico Paz. L’allenatore Ludi ha delineato un progetto ambizioso per la Serie A, che punta sull’esperienza dello spagnolo e sul talento argentino per rilanciare il club e competere ai massimi livelli. La dirigenza lombarda ha investito su questi due giocatori come pilastri di una crescita tecnica e tattica che mira a consolidare una nuova identità per il club. L’esperienza di Fàbregas: un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Como Ludi

Alle 21 all’Artemio Franchi di Firenze si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Como Ludi

Argomenti discussi: Como, Ludi: Fabregas? Normale che sia sulla bocca di tutti; Como, fatta per il colpo più atteso: ecco perché è perfetto per Fabregas | Con lui in campo è un'altra squadra; Como, il ds Ludi: Molti club interessati a Fabregas, ma lui è il nostro futuro; Como, il ds Ludi: Fabregas un fuoriclasse, è normale sia sulla bocca di tutti! Sarà un valore aggiunto per il prossimo futuro.

Como, Ludi: Nico Paz? Non spetta a noi decidere. Fabregas è focalizzato su questa esperienzaIl direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha tracciato un bilancio del momento lariano ai microfoni di Sky Sport, tra entusiasmo per la semifinale di Coppa Italia e riflessioni sul futuro ... tuttojuve.com

Como, Ludi: Un anno fa abbiamo provato a prendere Vergara. Fabregas è super focalizzatoLe parole del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi nell'intervista a Sky Sport: tutte le sue dichiarazioni ... gianlucadimarzio.com

#Como, #Ludi: "Nico #Paz, il futuro non dipende da noi. #Fabregas A maggio forse ho titubato un po'..." x.com

“All’inizio di dicembre, mio fratello minore Domenico ha scritto la letterina di Natale, chiedendo la maglia del suo giocatore preferito: Nico Paz. Ho pubblicato un breve video su TikTok e ho taggato Nico, senza aspettarmi non solo una risposta, ma anche un me - facebook.com facebook