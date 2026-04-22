Como arrestato 69enne ricercato in Polonia | truffava imprenditori con finti progetti commerciali

A Como, un uomo di 69 anni è stato arrestato in esecuzione di un mandato europeo. L'uomo, residente a Villa Guardia, era ricercato perché accusato di aver truffato diversi imprenditori attraverso la presentazione di progetti commerciali falsi. Le autorità hanno eseguito l’arresto sulla base di un provvedimento internazionale emesso in Polonia. L’indagine ha ricostruito le modalità con cui l’uomo aveva ingannato le vittime, inducendole a investire in iniziative inesistenti.

Un arresto per frode a Como nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 69 anni, residente a Villa Guardia, è stato fermato in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità polacche, per aver orchestrato un complesso schema truffaldino ai danni di numerose vittime, con l’obiettivo di ottenere un ingiusto profitto. Mandato d’Arresto Europeo: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Como. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti di un cittadino italiano di 69 anni, residente a Villa Guardia, in seguito a un Mandato d’Arresto Europeo richiesto dalle autorità polacche.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Como, arrestato 69enne ricercato in Polonia: truffava imprenditori con finti progetti commerciali Notizie correlate Passeggia serenamente in viale Varese ma è ricercato per rapina: arrestato 35enne dalla polizia a ComoControllo serale in centro: sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Pescara per una condanna del 2025 Passeggiava... Il contatore del negozio truccato con liquidi conduttori, arrestato un commerciante di 74 anni: così truffava l'EnelDurante l’ispezione nell’attività dell’indagato, carabinieri e tecnici hanno sottoposto a verifica il misuratore di energia: "Riscontrata una...