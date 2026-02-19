Passeggia serenamente in viale Varese ma è ricercato per rapina | arrestato 35enne dalla polizia a Como

Un uomo di 35 anni, che passeggiava senza preoccupazioni in viale Varese a Como, è stato arrestato dalla polizia perché ricercato per rapina. Durante un normale controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era coinvolto in un furto avvenuto qualche giorno prima in un negozio del centro. Il suo atteggiamento tranquillo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno verificato la sua identità. L’arresto si è concluso con il trasferimento in questura, mentre il 35enne è stato portato in carcere.

Controllo serale in centro: sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Pescara per una condanna del 2025 Passeggiava tranquillamente lungo viale Varese, in direzione della chiesa del Santo Crocefisso, quando un normale controllo della volante ha fatto emergere tutt’altro scenario. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapina. Erano circa le 21 di martedì quando gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno fermato due cittadini stranieri che stavano camminando in viale Varese. Dal controllo documentale e dalla successiva verifica attraverso il Ced.🔗 Leggi su Quicomo.it Viale, blitz della polizia. Ecstasy, cocaina e hascisc. Arrestato mentre passeggiaDurante un normale servizio di controllo in via Giordano Bruno, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che passeggiava al Piano, nonostante fosse residente nel Viale della Vittoria. Leggi anche: Napoli Maddalena, 35enne sorpreso con droga: arrestato dalla Polizia Rapina in casa nel Varesotto: il ladro muore accoltellato dal padrone di casa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Passeggia serenamente in viale Varese ma è ricercato per rapina: arrestato 35enne dalla polizia a Como. Viale, blitz della polizia. Ecstasy, cocaina e hascisc. Arrestato mentre passeggiaSorpreso a passeggiare al Piano, di sera, pur abitando nella zona del viale della Vittoria. La sua presenza ha insospettito la pattuglia delle Volanti che martedì si trovava per controlli in via ... ilrestodelcarlino.it Lei è la piccola LEA, oggi abbiamo l'onore di ricordarla sulla nostra pagina. LEA fu investita sul marciapiede mentre serenamente passeggiava con il padre ed il suo fratellino. Un destino crudele, una vita da vivere, tifosissima del Vicenza. Oggi la vogliamo ric facebook Dybala dopo il match contro il Panathinaikos si intrattiene con i tifosi, concedendo foto e video. Il giocatore non appare claudicante, cammina serenamente e sale bene le scale Jacopo Aliprandi #CorrieredelloSport #Panthinaikos #Dybala x.com