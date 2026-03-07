Il contatore del negozio truccato con liquidi conduttori arrestato un commerciante di 74 anni | così truffava l' Enel

Un commerciante di 74 anni è stato arrestato dai carabinieri di Partanna Mondello con l’accusa di aver truffato l’Enel. Il negozio in cui operava aveva un contatore modificato con liquidi conduttori, volta a falsificare i consumi di energia elettrica. L’operazione ha portato all’arresto dell’uomo per furto di energia.

Durante l’ispezione nell’attività dell’indagato, carabinieri e tecnici hanno sottoposto a verifica il misuratore di energia: "Riscontrata una sofisticata manomissione". Il danno quantificato all’ente pubblico è di circa 2.500 euro Furto di energia elettrica. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno arrestato un esercente di 74 anni. I militari hanno effettuato un accertamento nel suo negozio insieme al personale tecnico specializzato Enel. “L'uomo è risultato recidivo in merito al reato di furto aggravato di energia elettrica - dicono dal comando dell'Arma -. Durante l’ispezione nell’attività commerciale dell’indagato, nella zona tra Partanna e Mondello, il misuratore di energia è stato sottoposto a verifica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

