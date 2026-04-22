Como allarme lavoro | cassa straordinaria alle stelle del 72%

A Como, il settore produttivo sta attraversando una crisi significativa, con un aumento del 72% nell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria. Questa crescita indica una difficoltà crescente per le imprese locali nel mantenere l’occupazione e affrontare le sfide economiche attuali. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità e dei sindacati, che monitorano attentamente i dati relativi alla mobilità dei lavoratori e alle strategie di sostegno.

Il tessuto produttivo del comasco sta affrontando una metamorfosi profonda che mette in discussione l’equilibrio sociale della provincia. Mentre il settore dei servizi mostra segnali di vitalità, la crisi che colpisce il comparto manifatturiero solleva interrogativi cruciali sulla tenuta economica e sulle prospettive occupazionali dei lavoratori locali. Le statistiche più recenti delineano un territorio in movimento, ma con una direzione che preoccupa gli osservatori. Nel corso dell’anno 2025, la produzione industriale ha registrato una contrazione dell’1%, un dato che contrasta nettamente con l’espansione dei servizi. Questi ultimi hanno infatti mostrato una dinamica robusta, con il volume d’affari che è cresciuto del 6,4% e l’occupazione che ha segnato un incremento del 5,8%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, allarme lavoro: cassa straordinaria alle stelle del 72% Notizie correlate Cassa integrazione, è allarme. Boom di ore per la straordinaria: "Tessuto produttivo in sofferenza"Calano lievemente le ore complessive di cassa integrazione, ma esplode il ricorso alla cassa straordinaria. Cassa integrazione straordinaria, il 2026 parte con un’impennata. La Uil: “Serio campanello d’allarme”Milano, 20 aprile 2026 – Nel primo trimestre del 2026 esplode la cassa straordinaria in Lombardia con un aumento del 71,1%, passando da 7,4 milioni a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como rischia di cambiare pelle: l’allarme della Cgil tra industria in calo e servizi in crescita; Esplode la cassa straordinaria: +72,8% a Como; Lombardia, esplode la cassa integrazione straordinaria. +72,8% in provincia di Como. A Varese i dati peggiori; Cassa integrazione straordinaria, il 2026 parte con un’impennata. La Uil: Serio campanello d’allarme. Lombardia, esplode la cassa integrazione straordinaria. +72,8% in provincia di Como. A Varese i dati peggioriAziende in crisi, problemi che da temporanei iniziano a diventare strutturali e la cassa integrazione straordinaria esplode nel primo trimestre del 2026 ... espansionetv.it Esplode la cassa straordinaria: +72,8% a ComoPassaggio da 7,4 milioni a 12,7 milioni di ore autorizzate in Lombardia. Nella nostra provincia +6,5% di ore complessive, ma crescita della straordinaria con +327 lavoratori stimati. Monteduro (Uil): ... laprovinciadicomo.it Graziano Cesari spegne le polemiche dopo Inter-Como per l’episodio tra Acerbi e Douvikas: “Sozza ha arbitrato da 10+. C’è prima la trattenuta di Douvikas su Acerbi, vedete la maglia bianca che spunta da sotto! Giusto il fallo per l’Inter. Benissimo Sozza” - facebook.com facebook VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com