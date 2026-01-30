Indagini su scambi con l’IA per presunti contenuti antisemiti

La polizia di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati due cittadini della provincia. Sono accusati di aver diffuso contenuti antisemiti attraverso scambi con un’intelligenza artificiale. Le indagini si concentrano sui messaggi che potrebbero aver incitato alla discriminazione razziale e religiosa, con un’attenzione speciale alle eventuali aggravanti legate al contenuto antisemita. La procura sta verificando se ci siano stati rischi concreti o rischi di incitamento all’odio.

A Palermo sono stati formalmente iscritti nel registro degli indagati due cittadini, entrambi residenti nella provincia del capoluogo siciliano, accusati di propaganda e istigazione a delitti per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante per il contenuto antisemita. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Palermo e condotta dalla Digos locale con il supporto della Direzione centrale della polizia di prevenzione, è scaturita da un’attenta sorveglianza delle reti social, in particolare del social X, dove sono state individuate pubblicazioni offensive e minacciose rivolte alla comunità ebraica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

