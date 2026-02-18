Ora basta un prompt per generare una canzone con l'IA di Google | cos'è Lyria 3

Google ha presentato Lyria 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale che permette di creare canzoni partendo da semplici descrizioni o immagini. La causa di questa novità è l’obiettivo di rendere la musica più accessibile e immediata, anche a chi non ha competenze musicali. L'azienda ha già avviato la distribuzione globale delle funzioni di Gemini, integrandole con Lyria 3. Ora gli utenti possono comporre brani originali senza strumenti complessi, semplicemente inserendo un prompt. La tecnologia si sta diffondendo rapidamente tra gli appassionati di musica digitale.

Google lancia in tutto il mondo le nuove funzioni di Gemini per la musica. Grazie al modello Lyria 3, gli utenti potranno generare brani da prompt testuali o immagini. Tra filigrane digitali e nodi sul copyright, l'IA sfida la creatività umana puntando sui contenuti social.