Commissione d’inchiesta Per Calcinaro è superflua

Una commissione d’inchiesta è stata richiesta, ma il sindaco ha dichiarato che non è necessaria. La vicenda riguarda lo spreco di sacche di plasma, un episodio che ha suscitato discussioni tra i membri della maggioranza politica. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica, portando a confronti tra chi sostiene l’intervento e chi lo ritiene superfluo. La discussione prosegue senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

Il caso delle sacche di plasma sprecate continua a innescare un acceso dibattito che non risparmia neppure la stessa maggioranza. Al centro della contesa c’è la proposta delle opposizioni di istituire una commissione d’inchiesta per fare piena luce sullo scandalo. Se da un lato la Giunta frena, dall’altro emergono "mal di pancia" in alcuni settori della coalizione di governo, dove cresce il numero di chi, in un’ottica di massima trasparenza, non sarebbe affatto contrario a utilizzare ogni strumento d’indagine disponibile, inclusa la commissione consiliare. Il presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, ha confermato l’avvio dell’iter burocratico: "All’Ufficio di presidenza di domani (oggi, ndr) ci sarà la discussione per vedere se la commissione in termini tecnici sarà accoglibile o meno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commissione d’inchiesta. Per Calcinaro è superflua Notizie correlate Plasma gettato, l'assessore Calcinaro: "C'è una commissione di verifica autonoma e indipendente, attendiamo"ANCONA - "C'e' una commissione di verifica tecnica, composta da persone super partes tra le migliori nei vari settori della sanita': sono piu'... Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica"Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commissione d’inchiesta. Per Calcinaro è superflua; Sacche di plasma, il presidente Pasqui apre alla commissione d'inchiesta. Calcinaro: serve solo al confrotno politico; Plasma gettato, l'assessore Calcinaro: C'è una commissione di verifica autonoma e indipendente, attendiamo; Sanità Marche, scontro su inchiesta plasma e criticità nei pronto soccorso. Plasma gettato, l'assessore Calcinaro: C'è una commissione di verifica autonoma e indipendente, attendiamoLo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro, parlando con i giornalisti della vicenda delle sacche di plasma inutilizzabili per 'cause tecniche', a margine del consiglio regionale ... anconatoday.it Sanità Marche, scontro su inchiesta plasma e criticità nei pronto soccorsoCalcinaro e Mancinelli sulla commissione d'inchiesta sul plasma che ha avuto l'ok dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ... centropagina.it 'Aumenti rette per le residenze protette', botta e risposta in Consiglio Marche. Calcinaro: "250 euro mensili per beneficiari". Mastrovincenzo (Pd): "riguarda solo il 15%" #ANSA x.com Presentata la nuova lista che fa capo al movimento guidato in regione dall'assessore alla sanità Paolo Calcinaro: «Stiamo lavorando per far partire il bando del nuovo ospedale, nel frattempo apriremo entro il 30 giugno la Casa di comunità». Il coordinatore co facebook