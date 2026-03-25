Sacche di plasma gettate nei rifiuti lo scandalo che travolge Torrette L' assessore Calcinaro | Faremo commissione di verifica

A Torrette, alcune sacche di plasma sono state trovate nei rifiuti, scatenando un'indagine sulle pratiche di smaltimento. L’assessore locale ha annunciato la costituzione di una commissione di verifica per accertare le modalità di gestione, precisando che il problema non sarebbe di dimensioni rilevanti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla corretta procedura in ambito sanitario.

Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle Marche, 1.600 sacche secondo quanto rivelato dal quotidiano online MARCHE - "Faremo una commissione di verifica, perche' vanno garantiti i donatori, ma sicuramente il problema non e' delle dimensioni riportate". Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle Marche, 1.600 sacche secondo quanto rivelato dal quotidiano online. "In realta' parliamo di 300 sacche - ha spiegato Calcinaro -, certamente non sei quintali di plasma, l'equivalente della raccolta di un giorno di donazioni". 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica" Articoli correlati Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: «Criticità risolta ma una commissione di verifica farà chiarezza»ANCONA - Uno spreco di 300 sacche di plasma, inutilizzabili perché è stato impossibile processarle nelle 48 ore canoniche a causa della carenza di... Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. Aggiornamenti e notizie su Sacche di plasma gettate nei rifiuti lo... Temi più discussi: Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Scandalo del plasma ad Ancona: Gettate quasi 2mila sacche; Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette. Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Scandalo del plasma ad Ancona: Gettate quasi 2mila saccheL’accusa: 6 quintali di siero sprecati per mancanza di personale, non sono stati lavorati entro 24 ore. L’assessore regionale Calcinaro: numeri gonfiati, è solo la raccolta di un giorno. Ma Acquaroli ... msn.com I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai donatori ed eliminate (o in corso di eliminazione). Prime ispezioni questa mattina all’ospedale Torrette di Ancona - facebook.com facebook Sacche di sangue nella spazzatura, per Matteo Ricci (Pd) «possibile fallimento gestionale, criticità segnalate da settimane» x.com