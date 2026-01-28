Cammini d' Italia Tassinari Forza Italia | Un asset strategico per il turismo lento e la valorizzazione dei territori

La Camera ha approvato una legge che riconosce ufficialmente i Cammini d'Italia come infrastrutture culturali, sociali ed economiche. Tassinari di Forza Italia sottolinea che questa scelta apre nuove opportunità per il turismo lento e aiuta a valorizzare i territori meno battuti. Ora si aspetta che i percorsi diventino strumenti concreti per lo sviluppo locale e la promozione del patrimonio diffuso.

“L’approvazione alla Camera della legge sui Cammini d’Italia segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento di questi percorsi come infrastrutture culturali, sociali ed economiche, capaci di valorizzare il patrimonio diffuso e promuovere un modello di turismo lento e sostenibile”. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna. “La legge riconosce i cammini come reti di itinerari percorribili a piedi e con mobilità dolce, articolate in tappe giornaliere, che attraversano borghi, paesaggi, luoghi di fede, storia e tradizioni locali - continua -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge dedicata ai Cammini d’Italia, destinando 5 milioni di euro al progetto.

Arriva una legge sui Cammini d’Italia per promuovere turismo lento e territoriVerso l'approvazione la legge che mette in rete strade e percorsi per scoprire l'altra faccia del nostro Paese e per un turismo più lento ... lifegate.it

Cammini d’Italia: 5 idee per un viaggio lento in primaveraNegli ultimi anni, chilometri di sentieri sono stati recuperati e valorizzati, offrendo la possibilità di attraversare regioni intere senza mai salire in macchina. Si può partire dai piedi di una ... gazzetta.it

