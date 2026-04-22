Commerzbank l’affondo di Orcel | Pausa se non avremo il controllo

Il giorno dopo aver criticato Commerzbank e illustrato la sua strategia, il presidente di una grande banca ha dichiarato che interromperà ogni collaborazione se non otterrà il controllo della partecipazione. La sua posizione è stata comunicata in un’intervista, dove ha specificato che senza la possibilità di influenzare le decisioni, le attività con l’istituto tedesco saranno sospese. La discussione riguarda il ruolo e il potere nelle operazioni di controllo tra le banche coinvolte.

di Achille Perego Il giorno dopo aver attaccato Commerzbank e spiegata la strategia per il suo sviluppo in vista della partenza dell’Ops da 35 miliardi dopo l’assemblea straordinaria del 4 maggio per l’aumento di capitale propedeutico all’operazione, l’ad di Unicredit Andrea Orcel ha preso atto della rezioni tedesche. Di fronte ai muri alzati anche l’altro ieri dal governo di Berlino e dalla ceo di Commerz, Bettina Orlopp, a difesa dell’indipendenza dell’istituto di Francoforte, Orcel è tornato a definire una "situazione vantaggiosa per entrambe le parti" l’integrazione fra il gruppo di piazza Gae Aulenti e quello tedesco di cui Unicredit è già azionista rilevante con quasi il 30% del capitale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commerzbank, l’affondo di Orcel: "Pausa se non avremo il controllo" Notizie correlate Orcel (Unicredit) pronto a rivedere OPS. Commerzbank spicca il voloUnicredit e Commerzbank più vicine? Non è dato saperlo, ma l’ultimo tentativo di approccio fatto da Unicredit sembrerebbe sfociare su un sentiero più... Leggi anche: Orcel apre: «Prezzo Commerzbank può salire» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Commerzbank, l’affondo di Orcel: Pausa se non avremo il controllo; Unicredit-Commerz, il nodo del trasloco della sede; UniCredit con Commerz: Con noi varrebbe di più; Germania: il sindacato Verdi ribadisce il no all'integrazione Commerzbank-UniCredit. Cosa è successo oggi sui mercati: dall'affondo di Unicredit su Commerz all'accordo Samsung-MercedesLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di lunedì 20 aprile, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Unicredit, l’ad Orcel: se non raggiungo la quota di controllo sono pronto a mettere in pausa la scalata a CommerzbankIl manager non chiude la porta ad accordi in Italia: abbiamo il dovere di valutare opportunità per rafforzare la nostra quota di mercato ... milanofinanza.it Unicredit cambia passo su Commerzbank per creare un leader in Germania e in Europa: per Orcel, la banca tedesca ha sottoperformato e vale più di quanto i fondamentali non giustifichino, ora deve riposizionarsi accelerando la crescita dei ricavi e degli inve facebook Commerzbank, Merz: «Non tutte le acquisizioni sono benvenute in Germania» x.com