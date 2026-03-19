Orcel apre | Prezzo Commerzbank può salire

L’amministratore delegato di Unicredit ha dichiarato che il prezzo offerto per Commerzbank potrebbe aumentare, cercando di rompere lo stallo nella trattativa. Commerzbank ha risposto che il premio è molto basso. La discussione riguarda l’offerta pubblica di scambio di Unicredit sulla banca tedesca, in una partita complessa con diversi attori coinvolti e poche mosse chiare.

L’ad di Unicredit cerca di rompere lo stallo. La banca tedesca: premio «molto basso». Una partita a scacchi con troppi giocatori e poche mosse decisive, quella che si gioca attorno all’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Commerzbank. Così, mentre il tavolo resta ingombro di pedine immobili, Andrea Orcel, amministratore delegato della banca milanese, annuncia che è arrivato il momento di dare una scossa. Disponibile anche ad alzare il prezzo. Unicredit offre poco più di 30 euro mentre le azioni del gruppo tedesco quotano più di 33 euro. In queste condizioni l’iniziativa è destinata al fallimento. Ma non è questo il punto. A Orcel preme soprattutto rimettere in moto la macchina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Orcel apre: «Prezzo Commerzbank può salire» Articoli correlati Leggi anche: Unicredit-Commerzbank, Orcel apre a una revisione dell’offerta UniCredit, Orcel sfida Berlino e lancia Ops su CommerzbankNoi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Una selezione di notizie su Prezzo Commerzbank Temi più discussi: Commerzbank apre a Orcel: Ma ci serve una proposta; Orcel apre a un rialzo del premio dell'Ops Unicredit, strappa Commerzbank; Commerzbank apre a UniCredit: Sinergie e prezzo, pronti a discutere; UniCredit-Commerzbank: offerta da 35 miliardi respinta, ma la partita è aperta. Orcel apre a un rialzo del premio dell'Ops Unicredit, strappa Commerzbank(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le parole dell'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, che apre a una possibile revisione al rialzo del premio dell'Ops su Commerzbank, mettono le ali alla banc ... ilsole24ore.com Unicredit pronta a rivedere l’Ops. Prove di dialogo con Commerzbankdi Andrea RopaMILANOUnicredit rilancia il dialogo su Commerzbank. L’ad Andrea Orcel apre alla possibilità di rivedere i termini dell’ Ops, segnando un cambio di passo in una partita che dura da oltre ... quotidiano.net La ceo Orlopp: l’offerta è stata una sorpresa, ma il prezzo è molto basso. Decideranno gli azionisti Leggi l'articolo #Commerzbank - facebook.com facebook #UniCredit lancia un’offerta pubblica volontaria di scambio su #Commerzbank. Intanto, mentre fanno discutere le dichiarazioni di #Trump sulla fine della guerra, #Meta firma un accordo da 27 miliardi sull’AI, mettendo a rischio il 20% dei dipendenti: tinyurl.com x.com