Asml da record nel 2025 l’utile vola a 9,6 miliardi

Asml chiude il 2025 con un utile record di 9,6 miliardi di euro. L’azienda olandese, tra i principali fornitori mondiali di apparecchiature per i semiconduttori, ha visto crescere i propri profitti in modo spettacolare. È un risultato che sorprende considerando le difficoltà del settore e la forte domanda di chip a livello globale.

Asml da record nel 2025, con l’utile netto che vola a 9,6 miliardi euro. L’azienda olandese è tra i leader mondiali per le apparecchiature e le strumentazioni destinate ai produttori di semiconduttori. Asml ha riportato un fatturato netto totale di 32,7 miliardi di euro con un margine lordo del 52,8% e un utile netto di 9,6 miliardi di euro nel 2025. Asml prevede che il fatturato netto totale per il 2026 sarà compreso tra 34 e 39 miliardi di euro, con un margine lordo tra il 51% e il 53%. Le vendite nette totali nel quarto trimestre sono pari a 9,7 miliardi di euro con un margine lordo del 52,2% e un utile netto di 2,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

