Regione gongola Schifani | Conti in crescita nuovo avanzo record da 5,2 miliardi

La regione ha comunicato un risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, che si aggira intorno ai 5,2 miliardi di euro. La cifra rappresenta un avanzo record rispetto agli anni precedenti ed è stata approvata dalla giunta regionale nel corso del pomeriggio. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente della regione, che ha commentato positivamente l’andamento dei conti pubblici.