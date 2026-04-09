Regione gongola Schifani | Conti in crescita nuovo avanzo record da 5,2 miliardi
La regione ha comunicato un risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, che si aggira intorno ai 5,2 miliardi di euro. La cifra rappresenta un avanzo record rispetto agli anni precedenti ed è stata approvata dalla giunta regionale nel corso del pomeriggio. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente della regione, che ha commentato positivamente l’andamento dei conti pubblici.
Cinque miliardi e duecento milioni di euro. A tanto ammonta l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto, al 31 dicembre 2025, approvato oggi pomeriggio dalla giunta ragionale. “Un dato che segna un traguardo rilevante per i conti pubblici, con un avanzo presunto disponibile - si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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