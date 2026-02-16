Privacy contro trasparenza braccio di ferro tra Nordio e l’Anm | si accende lo scontro sui fondi al Comitato No

Il Ministero della Giustizia, guidato da Nordio, ha chiesto all’Anm di consegnare l’elenco dei finanziatori del Comitato No, scatenando un acceso scontro sulla trasparenza. La richiesta mira a ottenere dettagli sui contributi economici ricevuti, mentre l’Anm si oppone sostenendo la tutela della privacy dei donatori. In risposta, l’associazione ha precisato di voler difendere i diritti dei propri membri e mantenere il riserbo sui finanziamenti. La tensione aumenta, con il Ministero che insiste sulla necessità di chiarezza, e l’Anm che difende la riservatezza.

Il Ministero della Giustizia ha recentemente innescato un acceso dibattito istituzionale richiedendo formalmente all’Associazione Nazionale Magistrati di trasmettere l’elenco completo dei soggetti che hanno finanziato il comitato per il No al referendum. La richiesta, firmata dalla capo di gabinetto Giusy Bartolozzi, mira a ottenere i nomi, i cognomi e le cifre esatte versate dai privati cittadini a sostegno della campagna referendaria. Questa iniziativa nasce ufficialmente da un atto di sindacato ispettivo parlamentare che solleva dubbi su un possibile conflitto di interessi tra i magistrati in servizio e i loro sostenitori economici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Privacy contro trasparenza, braccio di ferro tra Nordio e l’Anm: si accende lo scontro sui fondi al Comitato No Scontro sui fondi al Comitato “Giusto dire No”: il ministero chiede trasparenza all'Anm Il ministero della Giustizia, rappresentato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, ha denunciato un possibile conflitto di interessi nell'uso dei fondi del Comitato “Giusto dire No”. Referendum sulla giustizia: il Ministero chiede trasparenza all’Anm sui fondi del Comitato per il No Il Ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti all’Anm sui finanziamenti del Comitato per il No, dopo aver scoperto che oltre 200 mila euro sono stati destinati alla campagna referendaria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Privacy contro trasparenza, braccio di ferro tra Nordio e l’Anm: si accende lo scontro sui fondi al Comitato NoIl dicastero guidato da Carlo Nordio ha giustificato l'istanza richiamando il dovere di piena trasparenza verso la collettività. L'argomentazione centrale ... thesocialpost.it Meccanico spegne la dashcam di un cliente: sui social si accende il dibattito tra privacy, normativa e trasparenza. https://auto.everyeye.it/notizie/meccanico-accorge-dashcam-auto-sposta-chi-ragione-855494.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebo - facebook.com facebook