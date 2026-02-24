Chi è Elaina Coker la splendida moglie di J-Ax | Siamo due sopravvissuti

Elaina Coker, nota come moglie di J-Ax, ha attirato l’attenzione per la sua storia di rinascita dopo aver affrontato momenti difficili. La causa? un passato segnato da sfide personali che l’hanno portata a cambiare rotta e a ricostruire la propria vita. Di recente, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza, sottolineando come abbia trovato forza nelle difficoltà. La sua testimonianza si lega al percorso di resilienza che ha scelto di intraprendere.

Sin dai tempi degli Articolo 31, sul palco J-Ax è senza dubbio uno scavezzacollo. Nella vita privata, però, ha messo “la testa a posto” molti anni fa. Dal 2007, il rapper è sposato con Elaina Coker, un’ex modella statunitense, arrivata anni fa in Italia per motivi di lavoro. Della bellissima donna si sa molto poso, ma il cantante, al secolo Alessandro Aleotti, ha parlato del loro rapporto in un’intervista per Vanity Fair: «Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo. Specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è la moglie di J-Ax, Elaina Coker: l’amore, il percorso insieme, il figlio (e la canzone dedicata)Elaina Coker, moglie di J-Ax, ha condiviso foto del loro viaggio in montagna, mostrando il legame forte con il marito e il figlio.

Chi è J-Ax a Sanremo 2026: età, altezza, peso, moglie, figlioJ-Ax ha deciso di partecipare a Sanremo 2026, motivato dal desiderio di riconquistare l’attenzione del pubblico.

