Come il vescovo Andrea Migliavacca sta cambiando volto e volti alla diocesi di Arezzo

Nell'ultimo anno, la diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro ha vissuto una trasformazione significativa sotto la guida di monsignor Andrea Migliavacca, che ha assunto il ruolo di vescovo alla fine del 2022. Le iniziative e le decisioni prese in questo periodo hanno portato a modifiche nelle strutture e nelle attività della diocesi, riflettendo un cambiamento nel modo di gestire le questioni ecclesiali e nella presenza sul territorio.

Nell'ultimo anno la Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, guidata dalla fine del 2022 da monsignor Andrea Migliavacca è cambiata profondamente. La modifica di maggior spessore, in ordine di tempo, è la scelta del nuovo economo, Francesco Veltroni, subentrato recentemente al posto di Stefano.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Diocesi, ecco le nomine del vescovo Migliavacca per i gruppi scoutLa Diocesi ha ufficializzato le nomine del vescovo Andrea Migliavacca riguardanti l'Associazione guide e scout italiani e i vari gruppi scout. Arezzo, insulti al vescovo Migliavacca sui social: ha partecipato alla festa di fine RamadanIl vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, ha scatenato un’ondata di commenti di odio dopo la sua partecipazione alla festa di fine Ramadan, accanto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Come il vescovo Andrea Migliavacca sta cambiando volto (e volti) alla diocesi di Arezzo; Attacco di Trump a Papa Leone: il vescovo Andrea esprime la vicinanza della Diocesi al Santo Padre; Migliavacca difende il papa: Dal presidente degli Stati Uniti parole offensive; Arezzo, la Curia interviene dopo l’attacco di Trump al Papa: Vicini al Santo Padre, sostegno al suo Magistero. Arezzo, il vescovo Migliavacca presiederà una messa in ricordo di papa FrancescoIn occasione del primo anniversario della morte di Papa Francesco, la Chiesa aretina-cortonese-biturgense si unisce nel ricordo e nella preghiera in ogni parrocchia insieme a tutte le comunità del mon ... toscanaoggi.it Rondine Cittadella della Pace esprime sostegno e vicinanza al vescovo Andrea MigliavaccaArezzo, 25 marzo 2026 – Rondine Cittadella della Pace esprime sostegno e vicinanza al vescovo Andrea Migliavacca. Rondine Cittadella della Pace desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà al ... lanazione.it “GIOVANI, FEDE e SPORT!” Giornata diocesana dello sport con le associazioni promotrici e tanti partner presenti. Grazie a sua Eccellenza Andrea Migliavacca ed al coordinamento del referente della Pastorale dello Sport e tempo libero Don Salvatore Scardic facebook