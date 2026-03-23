Il vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, ha scatenato un’ondata di commenti di odio dopo la sua partecipazione alla festa di fine Ramadan, accanto agli insulti numerosi messaggi di solidarietà Il vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, è finito al centro di unadura ondata di attacchi sui social network dopo aver preso parte a un evento organizzato dalla comunità bengalese locale in occasione della fine del Ramadan.La sua presenza al parco del Pionta, dove si è recato per portare un saluto istituzionale e condividere un momento simbolico, ha scatenato una reazione negativa da parte di numerosi utenti online. Le immagini della sua partecipazione sono rapidamente circolate sui social, accompagnate dacommenti offensivi e spesso dai toni particolarmente aggressivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Arezzo, insulti al vescovo Migliavacca sui social: ha partecipato alla festa di fine Ramadan

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