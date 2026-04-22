Camila Giorgi ha interrotto la sua attività agonistica l’11 maggio 2024. Attualmente si trova nel suo campo a Mallorca, dove si sta preparando per tornare in campo dopo quasi tre anni. Il suo rientro prevede l’utilizzo di wild-card per partecipare ai tornei, dato che il suo ranking è stato azzerato. La campionessa italiana si sta concentrando sulla preparazione, con l’obiettivo di riprendere l’attività nel 2027.

Il ritiro agonistico di Camila Giorgi risale all’11 maggio 2024: l’azzurra, attualmente impegnata nel suo camp a Mallorca, in attesa di partire anche con l’accademia, progetta il ritorno in campo a distanza di quasi tre anni, puntando l’obiettivo sul 2027. L’azzurra, infatti, tornerà in campo dopo la maternità: Camila Giorgi è in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere a settembre. Al momento del ritorno in campo la tennista italiana non avrà classifica, quindi dovrà ripartire dal fondo del ranking WTA. Giorgi, sempre su Instagram, ha affermato di non sapere ancora a quali tornei prenderà parte: l’azzurra per tornare sul circuito maggiore, infatti avrà bisogno di chiedere ed ottenere delle wild card dagli organizzatori del tornei ai quali avrà intenzione di partecipare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come funziona il ritorno per Camila Giorgi? Ranking azzerato, fondamentali le wild-card

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