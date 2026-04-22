Su Instagram, una tennista italiana ha annunciato il suo ritorno alle competizioni dopo aver annunciato di essere in gravidanza. La giocatrice, che aveva annunciato il ritiro l’11 maggio 2024, prevede di tornare in campo nel 2027 e riprenderà a partecipare ai tornei del massimo circuito dopo il periodo di maternità. La notizia ha suscitato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Con una serie di stories su Instagram, Camila Giorgi ha annunciato il ritorno in campo a partire dal 2027: l’azzurra, che si era ritirata dall’11 maggio 2024, effettuerà il proprio rientro agonistico sul massimo circuito dopo la maternità. La tennista si è sposata nello scorso febbraio ed attualmente è in dolce attesa: Camila Giorgi è alla 19ma settimana di gravidanza, e secondo quanto scritto da lei stessa su Instagram, il nascituro dovrebbe venire alla luce a fine settembre. Si tratta di un maschietto: l’azzurra sarà impegnata durante l’estate in un camp a Mallorca e presto aprirà la propria Academy. Camila Giorgi, però, pianifica anche il ritorno in campo a partire dal 2027, anche se ancora non sa a quali tornei prenderà parte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Camila Giorgi annuncia il ritorno in campo! Attualmente è in gravidanza

Notizie correlate

Leggi anche: Camila Giorgi annuncia il rientro: “Nel 2027 torno in campo”

Leggi anche: Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..."

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sinner scatenato al Cipriani: canta We are the champions con Laila e Benetton, il video fa impazzire i social; Quanto ha guadagnato Cobolli a Monaco di Baviera? Cifre e dettagli; Montecarlo, il torneo diventa passerella vip: da Bolt a Gregoraci, ma riflettori tutti su Laila Hasanovic; Tennis, Camila Giorgi annuncia: Nel 2027 torno in campo.

Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra in una storia su Instagram. L'ex numero 26 al mondo, che aspetta un figlio, aveva disputato l'ultima ... sport.sky.it

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027, la spiegazione al tifoso: Corpo e menteCamila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l’ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l’ha spinta a riprendere la racchetta in mano. Lo farà per ritrovare ... fanpage.it

Camila Giorgi will return in 2027! x.com

CAMILA GIORGI: IL RITORNO È UFFICIALE! Dopo la splendida notizia della dolce attesa, l'ex numero 26 del mondo ha confermato via social che il suo viaggio nel circuito WTA non è affatto finito. Il 2027 segnerà il rientro di una delle giocatrici più talen - facebook.com facebook