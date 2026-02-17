Camila Giorgi ha annunciato di essere incinta, spiegando che il parto avverrà in Europa, probabilmente in Italia. La tennista, che ha deciso di condividere questa notizia sui social, ha anche parlato della possibilità di tornare a giocare a livello professionistico, dicendo semplicemente

Un annuncio che ha spiazzato tutti proprio nel giorno dedicato agli innamorati. Camila Giorgi, ex stella del tennis mondiale capace di conquistare il Canada Open, tre titoli Wta e di entrare nell'Olimpo delle cinque italiane arrivate ai quarti di finale di Wimbledon, ha scelto Instagram per sganciare la bomba. Dopo l'improvviso addio al professionismo nel maggio 2024 e la discussa partecipazione all'Isola dei Famosi 2025 - conclusasi con un ritiro lampo dopo poche settimane in Honduras per non meglio precisati "motivi familiari" - la 34enne sembra aver trovato la sua vera svolta lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..."

Ex tennista e concorrente dell’Isola Camila Giorgi è incinta, l’annuncio con il fidanzato: “San Valentino in 3”Camila Giorgi, ex tennista e partecipante dell’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di essere incinta attraverso una story su Instagram, poco dopo aver condiviso un messaggio con il suo fidanzato: “San Valentino in 3”.

Oriana Sabatini incinta: “Mentirei se dicessi che sto bene. Nostra figlia nascerà in Italia, così Dybala ci sarà”Oriana Sabatini annuncia di essere incinta all’ottavo mese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.