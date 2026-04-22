Come funziona il premio per gli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari e come farà il Governo a superare i rilievi del Quirinale

Il Governo sta considerando un decreto specifico per introdurre un premio destinato agli avvocati che assistono gli stranieri nelle procedure di rimpatrio volontario. Questa iniziativa ha suscitato qualche preoccupazione da parte del Quirinale, che ha espresso perplessità sulla misura. Il premio consiste in un incentivo economico volto a sostenere le attività degli avvocati coinvolti in queste pratiche. Al momento, non sono stati comunicati dettagli definitivi sulla modalità di attuazione.

Premio agli avvocati sui rimpatri volontari, Colle perplesso: il Governo pensa a un decreto ad hoc. Il premio-incentivo per gli avvocati che assistono gli stranieri nelle pratiche di rimpatrio volontario sta mettendo in difficoltà il Governo Meloni. La norma – prevista da un emendamento alla legge di conversione del Decreto Sicurezza – non mette d’accordo tutti nella maggioranza: filtra malumore in particolare da Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia e Lega si rimbalzano a vicenda la paternità della misura. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso forti perplessità sulla norma, ma la legge di conversione, approvata...🔗 Leggi su Tpi.it

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