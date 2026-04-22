Per la prima volta, un ufficiale bergamasco assume il comando delle Truppe Alpine. Si tratta di un generale di Divisione, nato nel 1969 in Val Brembana, che ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore. Ha preso il posto di un suo collega, in carica dal 2024, confermando così la continuità nella tradizione militare della regione.

Per la prima volta un bergamasco assume il comando delle Truppe Alpine. L’incarico è stato assunto dal generale di Divisione Alberto Vezzoli, classe 1969, nato a Valnegra, in Val Brembana, già Capo di Stato Maggiore, che ha preso il posto di Michele Risi, in carica dal 2024. Il passaggio di consegne all’Eurac Research a Bolzano, dove ha base il Comando Truppe Alpine. Un momento formale, ma anche simbolico per una delle realtà più rappresentative dell’ esercito italiano, profondamente radicata nei territori montani. Vezzoli a Valnegra è cresciuto con papà Franco, mamma Concetta Rizzo e la sorella Teresa. Ha assunto l’incarico evidenziando il senso di responsabilità con cui affronta la nuova esperienza di comando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comando Truppe Alpine a un bergamasco: "Avanti nella tradizione"

Notizie correlate

È il bergamasco Alberto Vezzoli il nuovo comandante delle Truppe Alpine dell’EsercitoIl Generale di Divisione Alberto Vezzoli, 57enne originario di Valnegra, è il nuovo Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito: l’avvicendamento si...

Leggi anche: Alberto Vezzoli è il nuovo comandante delle Truppe Alpine dell’Esecito Italiano

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cambio al vertice delle Truppe Alpine; Cambio al vertice delle Truppe Alpine: Vezzoli subentra a Risi; Cambio al vertice del Comando Truppe Alpine; Comando Truppe Alpine a un bergamasco: Avanti nella tradizione.

Comando Truppe Alpine a un bergamasco: Avanti nella tradizionePer la prima volta un bergamasco assume il comando delle Truppe Alpine. L’incarico è stato assunto dal generale ... ilgiorno.it

Il generale Vezzoli al comando delle truppe alpineIl nuovo comandante generale è il primo bergamasco al comando dei 10.000 alpini. Prende il posto del generale Risi che va in congedo ... rainews.it

Questa mattina, lunedì 20 aprile 2026, all’Eurac Research di Bolzano, si è svolta la cerimonia del cambio di comando delle Truppe Alpine dell’Esercito: il generale di Divisione Alberto Spezzoli ha assunto la guida subentrando al generale di Divisione Michele facebook

Le truppe alpine hanno un nuovo comandante, il generale Alberto Vezzoli. Questa mattina a Bolzano il cambio della guardia. (Il servizio video) x.com