Alberto Vezzoli è il nuovo comandante delle Truppe Alpine dell’Esecito Italiano

Il generale di Divisione Alberto Vezzoli è stato nominato comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano. La cerimonia di insediamento è prevista per il 20 aprile. Vezzoli succede a un precedente comandante e assumerà ufficialmente il nuovo incarico in quella data. La nomina è stata annunciata dall’Esercito Italiano attraverso un comunicato ufficiale.

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Alberto Vezzoli, generale di Divisione, è il nuovo capo del Comando Truppe Alpine. Il 20 aprile prossimo la cerimonia di insediamento. Già comandante della prestigiosa Brigata Alpina Julia, Vezzoli porta con sé un bagaglio professionale costruito sul campo.?Ha guidato missioni delicate in teatri operativi complessi, tra cui il Libano e l’Afghanistan. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Musica, Ernia sceglie Caserta: unica tappa campana del Summer Tour al. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Carabinieri del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Davide Ciccarelli è il nuovo comandanteIl nuovo comandante del reparto dei carabinieri del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è il tenente colonnello Davide Ciccarelli. Pubblicazioni scientifiche e 3mila interventi di cataratta, chi è il nuovo direttore dell’oculistica dell’Asl To3 Alberto OssellaAlberto Ossella, 63 anni, è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’ASL TO3 (ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa e Venaria...