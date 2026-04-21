È il bergamasco Alberto Vezzoli il nuovo comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito

Il Generale di Divisione Alberto Vezzoli, 57 anni, proveniente da Valnegra, è stato nominato comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito. La nomina è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore, sostituendo il precedente responsabile. Vezzoli ha una lunga esperienza nel settore militare e ha ricoperto diversi incarichi di rilievo nel corso della carriera. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale da parte delle autorità militari.

Il Generale di Divisione Alberto Vezzoli, 57enne originario di Valnegra, è il nuovo Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito: l’avvicendamento si è svolto nella giornata di lunedì 20 aprile all’auditorium Eurac di Bolzano, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario e di numerose autorità civili e militari. Vezzoli subentra al Generale di Divisione Michele Risi, che ha lasciato il servizio attivo dopo 45 anni. Nel suo discorso di commiato, Risi ha richiamato il significato della professione militare, sottolineando il valore della formazione, dell’addestramento e della costante proiezione verso il futuro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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