Colpo di scena | esonerato Vaira

Nella giornata di oggi si è verificato un cambiamento improvviso nella gestione del Pisa, con l'esonero dell'allenatore Vaira. La decisione arriva a cinque partite dalla fine del campionato, mentre la retrocessione appare ancora possibile ma non definitiva. La squadra si trova in una fase cruciale, e questa mossa ha sorpreso molti osservatori, considerando la vicinanza alla conclusione della stagione.

Un fulmine a ciel sereno: stravolta la dirigenza del Pisa a cinque giornate dal termine del campionato e con una retrocessione non ancora aritmetica. All’ora di pranzo di ieri il comunicato: "Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo". Una notizia totalmente inattesa. Una decisione, secondo quanto raccolto, assunta direttamente dalla proprietà a seguito di alcuni diverbi circa il futuro di Oscar Hiljemark. Vaira chiedeva l’esonero dell’allenatore, Knaster la permanenza fino a fine campionato. Da qui la rottura. Gli "screzi" o, meglio, una differenza di vedute, tra le parti si erano già verificati a fine gennaio, ovvero proprio nel momento in cui si decideva di ingaggiare l’allenatore scandinavo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo di scena: esonerato Vaira Notizie correlate Arabia Saudita, colpo di scena a ridosso del Mondiale: Renard esonerato! Ecco chi sarà il prossimo ctLocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Leggi anche: Juve, colpo di scena Tonali: blitz per il grande colpo in extremis Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Colpo di scena: esonerato Vaira; SALERNITANA: ALTRO COLPO DI SCENA –; Catania FC, esonerato Viali, torna Mimmo Toscano; Vigor Perconti: ufficiale, Maurizio Turriziani nuovo direttore tecnico. Colpo di scena: esonerato VairaUn fulmine a ciel sereno: stravolta la dirigenza del Pisa a cinque giornate dal termine del campionato e con una retrocessione non ancora aritmetica. All’ora di pranzo di ieri il comunicato: Il Pisa ... lanazione.it Arabia Saudita, colpo di scena a ridosso del Mondiale: Renard esonerato! Ecco chi sarà il prossimo ct, annuncio atteso nelle prossime oreArabia Saudita, colpo di scena a ridosso del Mondiale: Renard esonerato! Ecco chi sarà il prossimo ct, annuncio atteso nelle prossime ore ... calcionews24.com La relazione extraconiugale con Rosalba Colosimo, gli avvocati e il colpo di scena del test del Dna prelevato dalla cannuccia di un frappè - facebook.com facebook #IntCom 3:2 2T emozionante: Da Cunha in contropiede porta avanti 2:0 il Como (48’) ma l’Inter non si arrende Barella due volte (55’ 65’) vede le sue conclusioni respinte, Diao appena entrato spreca su Martinez un pallone molto interessante (71’) Chivu camb x.com