Colpo di scena | esonerato Vaira

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è verificato un cambiamento improvviso nella gestione del Pisa, con l'esonero dell'allenatore Vaira. La decisione arriva a cinque partite dalla fine del campionato, mentre la retrocessione appare ancora possibile ma non definitiva. La squadra si trova in una fase cruciale, e questa mossa ha sorpreso molti osservatori, considerando la vicinanza alla conclusione della stagione.

Un fulmine a ciel sereno: stravolta la dirigenza del Pisa a cinque giornate dal termine del campionato e con una retrocessione non ancora aritmetica. All’ora di pranzo di ieri il comunicato: "Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo". Una notizia totalmente inattesa. Una decisione, secondo quanto raccolto, assunta direttamente dalla proprietà a seguito di alcuni diverbi circa il futuro di Oscar Hiljemark. Vaira chiedeva l’esonero dell’allenatore, Knaster la permanenza fino a fine campionato. Da qui la rottura. Gli "screzi" o, meglio, una differenza di vedute, tra le parti si erano già verificati a fine gennaio, ovvero proprio nel momento in cui si decideva di ingaggiare l’allenatore scandinavo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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