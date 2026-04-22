Asti fanno un buco nel muro in gioielleria e fanno un colpo da mezzo milione | arrestati

Due uomini sono stati arrestati dopo aver forato un muro di una gioielleria ad Asti, riuscendo a portare via gioielli per circa 500.000 euro. L’episodio si è verificato di recente, con i malviventi che hanno agito in modo rapido e preciso. La polizia ha intercettato e fermato i responsabili poco dopo il colpo, recuperando parte della refurtiva. La dinamica del furto ricorda quella di un tentato furto noto come “banda del buco”.

Un altro colpo - quasi - degno della banda del buco, quello con il quale due malviventi hanno svaligiato una gioielleria di Asti, portando a casa un bottino da mezzo milione di euro. Quasi, però, perché alla fine i banditi sono finiti in manette: la polizia astigiana è riuscita a identificare gli autori del furto dello scorso agosto grazie alle telecamere di sorveglianza, ai controlli del territorio in quei giorni e all'acquisizione dei transiti dai caselli autostradali. Entrambi hanno diversi precedenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Asti, fanno un buco nel muro in gioielleria e fanno un colpo da mezzo milione: arrestati Notizie correlate Furto con la ’tecnica del buco’. Maxi colpo nella gioielleria in centro. Arrestati i due responsabiliDopo aver scavato un tunnel dall’immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un... Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, c’è la svolta: presa la banda del buco nella pareteSono stati individuati dopo mesi i responsabili del furto da 500mila euro in una gioielleria di Asti nell’agosto 2025. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Colpo in gioielleria da mezzo milione ad Asti, arrestati i professionisti del buco; Asti, individuati i ladri del buco della gioielleria; Asti, presi i ladri del buco: svolta nel furto da 500mila euro in gioielleria; Presi i ladri che hanno fatto un buco nel muro per rubare in gioielleria. Asti, furto da 500mila euro: fermati i responsabili (VIDEO)Un furto incredibile avvenuto ad Asti qualche tempo fa con un bottino da 500mila euro. La polizia ha fermato i responsabili. zipnews.it Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, c’è la svolta: presa la banda del buco nella pareteSono stati individuati dopo mesi i responsabili del furto da 500mila euro in una gioielleria di Asti nell’agosto 2025 ... fanpage.it I poliziotti della #Squadramobile di Asti hanno arrestato i due autori, componenti la “banda del buco”, che lo scorso agosto asportarono circa 500mila euro in preziosi da una gioielleria della città. #essercisempre #22aprile x.com Buona sera. C'è qualcuno in zona Alba, Asti, Cuneo... Piemonte insomma, che noleggia furgoncini, furgoni, al lungo termine (un anno, due) Mi serve per la mia attività. Grazie mille. - facebook.com facebook