Colpito da un camion in retromarcia | gravissimo un boscaiolo

Da trentotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bedollo un boscaiolo è stato investito da un camion durante le operazioni di retromarcia in un cantiere forestale situato nella località Pittoi, lungo la strada del passo Redebus. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 e ha causato gravi ferite all’uomo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta verificando le dinamiche dell’accaduto.

L’allarme è scattato poco prima delle 8 di questa mattina, mercoledì 22 aprile, in quel di Bedollo: secondo quanto emerso un boscaiolo è stato travolto da un camion che stava effettuando una retromarcia all’interno di un cantiere forestale in località Pittoi, lungo la strada del passo Redebus.A.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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