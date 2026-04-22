Colpito da un camion in retromarcia | gravissimo un boscaiolo

Questa mattina a Bedollo un boscaiolo è stato investito da un camion durante le operazioni di retromarcia in un cantiere forestale situato nella località Pittoi, lungo la strada del passo Redebus. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 e ha causato gravi ferite all’uomo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta verificando le dinamiche dell’accaduto.

L’allarme è scattato poco prima delle 8 di questa mattina, mercoledì 22 aprile, in quel di Bedollo: secondo quanto emerso un boscaiolo è stato travolto da un camion che stava effettuando una retromarcia all’interno di un cantiere forestale in località Pittoi, lungo la strada del passo Redebus.A.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Umbria, boscaiolo colpito da un tronco: soccorsi in azione Terni, boscaiolo colpito da un tronco e trasportato in elisoccorso al Santa MariaI vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti al confine tra Umbria e Lazio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attraversa la strada per prendere l'autobus, investito da un camion: grave un giovane; Travolto da un camion mentre va verso la fermata del bus, grave un 16enne; BUSANO / RIVARA – Palo dell'illuminazione pericolante dopo essere stato urtato da un camion (FOTO); Cade dal camion e viene schiacciato dal tosaerba: ferito 30enne. Il video della bastonata contro il videomaker di Report fuori da un macelloIn un video il momento in cui il videomaker di Report, Giovanni De Faveri è stato colpito con una bastonata mentre con Giulia Innocenzi stava filmando lo scarico di vacche da un camion su suolo pubbli ... msn.com Caponago: malore all’area di servizio, muore sul camion sulla A4Secondo quanto riportato dalla Questura di Monza sarebbe stato colpito da un malore fatale ... msn.com Colpito alla gola e gettato dal balcone, il 19enne confessa l'omicidio del ragazzo scomparso da San Castrese il 18 marzo - facebook.com facebook Colpito da un pugno durante una lite in centro a Barge, ricoverato in gravi condizioni x.com