Terni boscaiolo colpito da un tronco e trasportato in elisoccorso al Santa Maria

Un uomo è rimasto ferito gravemente mentre lavorava in un bosco tra Marmore e Pie’ di Moggio, in provincia di Terni. I vigili del fuoco sono intervenuti di corsa e hanno trasportato il ferito in elisoccorso al Santa Maria. L’incidente si è verificato sabato mattina, quando un tronco lo ha colpito in modo improvviso. Sul posto sono arrivati anche i sanitari per soccorrerlo, ma le sue condizioni sono ancora da valutare.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti al confine tra Umbria e Lazio. Nel corso della mattinata di sabato 7 febbraio infatti si sono recati in una zona boschiva, tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio. Un boscaiolo è rimasto ferito colpito da un tronco, mentre stava.

