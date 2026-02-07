Umbria boscaiolo colpito da un tronco | soccorsi in azione

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio, al confine tra Umbria e Lazio. Un boscaiolo è stato colpito da un tronco e ora è sotto cure sul posto. I soccorsi sono arrivati rapidamente per aiutare l’uomo e trasportarlo in ospedale. Le operazioni sono ancora in corso.

I vigili del fuoco sono intervenuti al confine tra Umbria e Lazio. Nel corso della mattinata di sabato 7 febbraio si sono recati in una zona boschiva, tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio. Un boscaiolo è rimasto ferito colpito da un tronco, mentre stava lavorando. Ricevuti i primi soccorsi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Umbria Boscaiolo Terni, boscaiolo colpito da un tronco e trasportato in elisoccorso al Santa Maria Un uomo è rimasto ferito gravemente mentre lavorava in un bosco tra Marmore e Pie’ di Moggio, in provincia di Terni. Umbria, frontale tra due auto: soccorsi in azione Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada di San Rocco, a Terni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Umbria Boscaiolo Boscaiolo colpito da un tronco finisce all’ospedaleUn uomo di 62 anni si è ferito ad una gamba mentre stava tagliando degli alberi probabilmente nella sua proprietà in località Pianacci nel comune di Villa Collemandina. noitv.it CAPOCCIA Capoccia è tipico di Umbria e Lazio, con un ceppo anche nel Salento, potrebbe derivare dal nome e soprannome medioevale Capoccio/Capoccia, abbiamo ad esempio quattro Cardinali Capoccius tra il 1200 ed il 1400: "...Nam inter alios eminuit facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.