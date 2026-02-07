Umbria boscaiolo colpito da un tronco | soccorsi in azione
I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio, al confine tra Umbria e Lazio. Un boscaiolo è stato colpito da un tronco e ora è sotto cure sul posto. I soccorsi sono arrivati rapidamente per aiutare l’uomo e trasportarlo in ospedale. Le operazioni sono ancora in corso.
I vigili del fuoco sono intervenuti al confine tra Umbria e Lazio. Nel corso della mattinata di sabato 7 febbraio si sono recati in una zona boschiva, tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio. Un boscaiolo è rimasto ferito colpito da un tronco, mentre stava lavorando. Ricevuti i primi soccorsi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Terni, boscaiolo colpito da un tronco e trasportato in elisoccorso al Santa Maria
Un uomo è rimasto ferito gravemente mentre lavorava in un bosco tra Marmore e Pie' di Moggio, in provincia di Terni.
Umbria, frontale tra due auto: soccorsi in azione
Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada di San Rocco, a Terni.
Boscaiolo colpito da un tronco finisce all’ospedaleUn uomo di 62 anni si è ferito ad una gamba mentre stava tagliando degli alberi probabilmente nella sua proprietà in località Pianacci nel comune di Villa Collemandina. noitv.it
CAPOCCIA Capoccia è tipico di Umbria e Lazio, con un ceppo anche nel Salento, potrebbe derivare dal nome e soprannome medioevale Capoccio/Capoccia, abbiamo ad esempio quattro Cardinali Capoccius tra il 1200 ed il 1400: "...Nam inter alios eminuit facebook
