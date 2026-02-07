Umbria boscaiolo colpito da un tronco | soccorsi in azione

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio, al confine tra Umbria e Lazio. Un boscaiolo è stato colpito da un tronco e ora è sotto cure sul posto. I soccorsi sono arrivati rapidamente per aiutare l’uomo e trasportarlo in ospedale. Le operazioni sono ancora in corso.

I vigili del fuoco sono intervenuti al confine tra Umbria e Lazio. Nel corso della mattinata di sabato 7 febbraio si sono recati in una zona boschiva, tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio. Un boscaiolo è rimasto ferito colpito da un tronco, mentre stava lavorando. Ricevuti i primi soccorsi.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

