Una fiaccolata si è svolta questa sera in memoria di Gabriele, un giovane vittima di un episodio di violenza nel parcheggio di una zona residenziale. Durante l'evento, sono state accese molte luci, tra cui un accendino, la torcia del cellulare e una candela, per ricordarlo. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno ricordato Gabriele come un ragazzo come tanti, scomparso in circostanze tragiche.

Un accendino, la torcia del cellulare, una candela: stasera dovranno brillare tantissime luci. “Mille luci per una speranza” è la fiaccolata che si terrà per ricordare Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso nella notte tra sabato e domenica, dopo essere stato colpito con un fendente al collo nel parcheggio dell’area Cattaneo. Promossa dalla Consulta dei giovani, alla manifestazione hanno aderito il Comune di Pavia, insieme a Edisu e alla Diocesi di Pavia. L’appuntamento è per le 21 con partenza dalla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e arrivo in piazza Duomo. Un percorso che probabilmente ha effettuato Gabriele nella sua ultima sera in cui è rimasto in vita e che stasera affronteranno Antonio Palumbo, sindaco di Favara (Agrigento), paese originario del ragazzo ucciso, insieme al sindaco di Pavia, Michele Lissia, e a numerose autorità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpito a morte nel parcheggio. Fiaccolata ricorda Gabriele: "Era un ragazzo come noi"

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