Pavia tragedia nella notte | un ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio

Nella notte a Pavia, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico. Dopo l'aggressione è stato trasportato al Policlinico San Matteo, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. La zona è stata delimitata dalle forze dell'ordine e si stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell' area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico della cittadina lombarda. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c'è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l'aggressione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pavia, tragedia nella notte: un ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio Notizie correlate Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio(Adnkronos) – Un 25enne è morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia dopo essere stato ferito con un'arma bianca, forse un coltello, in un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Agguato nella notte nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola; Non ce l’ha fatta la 31enne investita Jennifer lascia due figli ancora piccoli; Interventi del 118 a Pavia nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 2026: tre malori; Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e video. Pavia, 25enne di origini siciliane ucciso nella notte: indaga la poliziaPAVIA (MILANO) – Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. Il ... livesicilia.it Accoltellato nella notte a Pavia, muore un 25enne sicilianoAggressione in un parcheggio vicino al centro, il giovane ferito durante una lite tra gruppi. Indaga la polizia ... gazzettadelsud.it Esondazione del Ticino del 19/04/2025 a Pavia. facebook Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio x.com