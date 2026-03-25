Donna colpita da un infarto provocato da una dissezione coronarica spontanea | il coordinamento tra gli ospedali di Pinerolo Rivoli e Orbassano riesce a salvarla

Una donna di circa cinquant'anni residente nel Pinerolese ha subito un infarto miocardico acuto anteriore causato da una dissezione coronarica spontanea. L'intervento è stato possibile grazie a un tempestivo coordinamento tra le strutture ospedaliere di Pinerolo, Rivoli e Orbassano, che ha permesso di intervenire in modo rapido e efficace. La donna ha ricevuto le cure necessarie e la sua condizione si è stabilizzata.

Una donna sulla cinquantina residente nel Pinerolese è stata trattata con successo dopo un infarto miocardico acuto anteriore causato da una rara dissezione coronarica spontanea, grazie al rapido coordinamento tra le cardiologie dell’Asl To3. La paziente ha avvertito intorno alle 2 di notte di ieri, martedì 24 marzo 2026, un forte dolore al petto, sintomo tipico dell’infarto, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pinerolo, dove è stata presa in carico dalla cardiologia diretta da Gianluca Alunni. Gli esami hanno evidenziato un quadro compatibile con infarto miocardico acuto anteriore. Vista la gravità della situazione, è stata trasferita immediatamente nella notte alla cardiologia dell’ospedale di Rivoli, diretta da Ferdinando Varbella, dove è stata sottoposta a una coronarografia urgente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Donna colpita da un infarto provocato da una dissezione coronarica spontanea: il coordinamento tra gli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Orbassano riesce a salvarla Articoli correlati Colpita alla testa da un monopattino caduto da 7 metri: grave una donnaUna donna è rimasta gravemente ferita alla testa da un monopattino caudto da 7-8 metri di altezza nei pressi di un parcheggio non lontano dallo... Leggi anche: Colpita da infarto durante il cenone di Capodanno: Teresa muore a 48 anni Aggiornamenti e notizie su Donna colpita Temi più discussi: Donna colpita da infarto, vola Pegaso; Salvata una donna colpita da infarto coronarico, merito del lavoro di squadra tra Pinerolo e Rivoli; Sesto San Giovanni, studentessa salva una donna colpita da arresto cardiaco; Colpita al volto e all’addome dal cavallo: donna trasportata al Civile di Brescia. Minacciata e colpita da un pugno in schienaÈ accaduto a una donna che ha tentato di calmare una violenta lite di coppia. Il suo desiderio di denunciare l'aggressore si è spento quando la polizia le ha comunicato che l'uomo avrebbe poi avuto i ... tio.ch Investita da un'auto, trascinata per chilometri da un'altra: muore 45enneL'insegnante stava attraversando la strada ad Angri al momento del primo impatto: è deceduta il giorno successivo. Indaga la polizia municipale ... rainews.it La Stampa. . Uno studente di terza media dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, la cinquantasettenne Chiara Mocchi. La donna, colpita al collo, è stata trasportata d’urgenza in elisoccor - facebook.com facebook Colpita al volto e all’addome dal cavallo: donna trasportata al Civile di Brescia x.com