Un catetere nell’arteria per sbaglio paziente colpita da ictus grave Ospedale risarcisce 430mila euro

Un paziente ha subito un ictus grave dopo che un catetere è stato inserito erroneamente nell’arteria anziché nella vena durante un intervento presso un ospedale. Dopo il trasferimento nel capoluogo, il danno si è aggravato. La struttura sanitaria ha deciso di risarcire con una somma di 430 mila euro. La vicenda è stata resa nota il 27 febbraio 2026 ad Ancona.

Ancona, 27 febbraio 2026 – Un catetere infilato nell'arteria invece che nella vena, il trasferimento nel capoluogo, poi l'ictus. È il dramma sanitario che si è chiuso ad Ancona, all'ospedale del capoluogo, unico centro ictus di secondo livello delle Marche. Per una donna di 84 anni, però, la vita non è più tornata quella di prima. La Corte d'Appello dorica ha condannato le strutture coinvolte (Urbino e Ancona) a risarcire con oltre 429mila euro la paziente, originaria di Mercatello sul Metauro e residente a Pesaro. La denuncia di una famiglia riminese: "Cure negate a nostro figlio di 9 anni" L'errore in sala operatoria a Urbino. La storia parte nell'aprile 2021 all'ospedale di Urbino dove la donna era stata ricoverata per un'emicolectomia, intervento necessario dopo la diagnosi di tumore al colon.