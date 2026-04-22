Due palestinesi sono stati uccisi in un'area vicino a Al Mughayyir, secondo quanto riferito dalle fonti locali. Tra le vittime c’è un bambino di sette anni che, nel 2019, aveva perso il padre, colpito da soldati durante un'operazione militare. La notizia si aggiunge a un episodio di violenza nel territorio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze.

Macchia di colonia Colpiti un quattordicenne e un giovane. Denunce di complicità ai soldati. Wbpc: abusi sessuali come strumento per le espulsioni Macchia di colonia Colpiti un quattordicenne e un giovane. Denunce di complicità ai soldati. Wbpc: abusi sessuali come strumento per le espulsioni Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Aws Al Naasan aveva sette anni quando rimase orfano. Il padre Hamdi, nel 2019, venne ucciso da colpi d’arma da fuoco sparati da soldati. «Come Hamdi, anche Aws ora è un martire nella gloria di Dio», dicevano ieri ai giornalisti alcuni dei partecipanti ai funerali del ragazzo quattordicenne e di un giovane, Jihad Abu Naim, 32 anni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Coloni senza freni: uccisi due palestinesi ad Al Mughayyir

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