Mo | coloni israeliani demoliscono 15 case palestinesi in Cisgiordania

I coloni israeliani hanno demolito 15 case palestinesi e un recinto per animali in un villaggio vicino a Gerico, in Cisgiordania. L’operazione ha preso di sorpresa gli abitanti, che si sono trovati senza casa nel cuore dell’inverno. Nessuna comunicazione preventiva è stata data, e le famiglie colpite si preparano a chiedere spiegazioni alle autorità. La tensione nella zona resta alta.

Ramallah, 11 feb. (Adnkronos) - I coloni israeliani hanno demolito 15 case palestinesi e un recinto per animali in un villaggio vicino a Gerico, in Cisgiordania. Lo hanno detto all'Afp residenti e attivisti locali. Le strutture, molte delle quali baracche di lamiera, sono state demolite ieri ad Al-Duyuk Al-Tahta, nel contesto della crescente violenza dei coloni che ha costretto numerose famiglie a fuggire. Gli ultimi episodi di violenza si sono verificati pochi giorni dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato misure volte a rafforzare il controllo sulla Cisgiordania, aprendo la strada a un'ulteriore espansione degli insediamenti.

