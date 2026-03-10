24 ore di terrore | i coloni ammazzano quattro palestinesi

In Cisgiordania occupata, quattro palestinesi sono stati uccisi in meno di un giorno durante attacchi condotti da coloni. Le aggressioni sono avvenute in diverse località della regione, senza che siano stati segnalati interventi di forze di sicurezza o resistenza. La situazione rimane tesa, con episodi di violenza che si sono succeduti nel breve arco di 24 ore.

Nel giro di 24 ore gli attacchi terroristici dei coloni hanno ucciso quattro palestinesi nella Cisgiordania occupata. Sabato, a Masafer Yatta, Amir Shanaran, 27 anni, e suo fratello Khaled sono stati attaccati da coloni penetrati nel villaggio.

