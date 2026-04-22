Cologna in Fiore
La cittadina di Cologna Veneta si prepara a ospitare la trentacinquesima edizione di “Cologna in Fiore” domenica 3 maggio 2026. L’evento sarà preceduto, a partire dal primo maggio, da un fine settimana ricco di iniziative che coinvolgono la comunità locale. Le strade si riempiranno di fiori, colori e attività, creando un’atmosfera festosa che accompagnerà l’intera settimana.
La primavera torna a colorare le strade di Cologna Veneta con la trentacinquesima edizione di “”, in programma domenica 3 maggio 2026 e preceduta da un fine settimana di appuntamenti che, già a partire dal 1° maggio, coinvolgono la comunità in un clima di festa diffusa. L’apertura.🔗 Leggi su Veronasera.it
Una vittoria per Rocco - Highlights Bologna vs Fiorentina 1 - 2 (Mandragora, Piccoli, Fabbian)
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