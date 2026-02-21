Incidente in via Cologna | scooterista cade e si frattura il braccio

Uno scooterista ha perso il controllo del veicolo in via Cologna, cadendo violentemente e fratturandosi l'omero. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata in curva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre i vigili urbani ricostruivano la dinamica dell’incidente. La vittima ha riportato anche un lieve trauma cranico.

Sul posto il 118 e la polizia locale. L'uomo, un 46enne, è stato portato all'ospedale di Cattinara Perde il controllo dello scooter e cade rovinosamente a terra, procurandosi una frattura esposta dell'omero e un lieve trauma cranico. È successo in via Cologna, nel pomeriggio di oggi, a un 46enne italiano. Sul posto gli operatori del 118, con ambulanza e automedica che ha soccorso l'uomo dopo la caduta autonoma e lo ha portato all'ospedale di Cattinara. Chiuso temporaneamente il tratto di strada tra via dell'Edera e via Kandler.

