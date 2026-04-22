Colli trasformati in discarica a Pasquetta la task force per evitare che succeda di nuovo

Dopo le festività di Pasquetta, le aree attrezzate dei Colli Sanrizzo sono state trovate sovente trasformate in discariche a cielo aperto, con rifiuti abbandonati e sacchetti pieni di spazzatura. Per far fronte a questa situazione, le autorità hanno deciso di attivare una task force dedicata a monitorare e prevenire ulteriori episodi di abbandono illecito di rifiuti in quelle zone. La problematica si ripresenta ogni anno, creando disagio e difficoltà nella gestione ambientale.