Colli trasformati in discarica a Pasquetta la task force per evitare che succeda di nuovo
Dopo le festività di Pasquetta, le aree attrezzate dei Colli Sanrizzo sono state trovate sovente trasformate in discariche a cielo aperto, con rifiuti abbandonati e sacchetti pieni di spazzatura. Per far fronte a questa situazione, le autorità hanno deciso di attivare una task force dedicata a monitorare e prevenire ulteriori episodi di abbandono illecito di rifiuti in quelle zone. La problematica si ripresenta ogni anno, creando disagio e difficoltà nella gestione ambientale.
Una pessima abitudine difficile da estirpare. È quella di trasformare in discarica le aree attrezzate dei Colli Sanrizzo dopo aver trascorso una giornata di festa. Avviene da anni e la recente Pasquetta ha offerto una nuova cartolina. Cumuli di rifiuti tra gli alberi di Musolino, lasciati lì da.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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