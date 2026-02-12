Un cliente di Mola, in provincia di Bari, ha aperto una lattina di funghi trifolati e si è trovato davanti a una brutta sorpresa: una blatta. L’episodio risale all’8 febbraio e l’uomo ha deciso di denunciare l’accaduto al Nas per evitare che altri possano trovarsi nella stessa situazione. La scatoletta era stata acquistata al supermercato Lidl della zona.

Apre la lattina di funghi trifolati e all’interno trova una blatta. È quanto accaduto al supermercato Lidl di Mola, in provincia di Bari, dove un cliente ha acquistato la scatoletta incriminata lo scorso 8 febbraio. Come racconta Il Corriere del Mezzogiorno, l’insetto è stato trovato all’interno di una confezione di funghi trifolati del brand Baresa. Secondo quanto dichiarato dal cliente al quotidiano, il barattolo era perfettamente sigillato e integro al momento dell’acquisto. Il prodotto è stato confezionato in uno stabilimento di Padova. Il cliente ha scattato una foto all’insetto immerso tra i funghi e ha scannerizzato lo scontrino, oltre ad aver segnalato l’accaduto sia al punto vendita, sia al servizio clienti del supermercato Lidl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Apre un barattolo di funghi trifolati e ci trova dentro una blatta: la denuncia al Nas “per evitare che succeda ad altri”

Approfondimenti su Mola Bari

Cucinare i funghi richiede attenzione e cura per preservarne il sapore e la consistenza.

La vitamina B1, nota come tiamina, è stata collegata tramite uno studio alla regolarità intestinale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mola Bari

Argomenti discussi: Il Pertini Mai Sazio - Dall’acqua al Cristallo; Ascolta, si fa scienza!; E' il World Nutella Day: la festa globale che racconta un prodotto nato ad Alba 80 anni fa; CITTADELLA | BARATTOLI DI DROGA IN UNO ZAINO TERMICO, ARRESTATO.

Come sono ridotti gli spaghetti Spider-Man di 25 anni fa? Un ragazzo apre il barattolo e lo mostra sui socialMatt, titolare di un sito web di oggetti anni ’80 e ’90 e noto su Twitter con il nickname DinosaurDracula, ha recentemente mostrato ai suoi follower una lattina di spaghetti di Spider-Man di 25 anni ... 105.net

5 Minuti Creativi Famiglia. . Apri una porta chiusa a chiave con questo trucco del coperchio del barattolo - facebook.com facebook