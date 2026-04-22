Collescipoli abbraccia la Pietà | Il Bac è pronto a ospitare l’opera

A Collescipoli, il Bac locale si prepara ad accogliere l’opera “Pietà” di Tincolini. Il Comune ha annunciato che il Museo del Bac sarà aperto per ospitare l’esposizione, che si terrà prossimamente. La decisione è stata comunicata attraverso un post sui canali social del Borgo Arti, che ha condiviso l’intenzione di far dialogare l’arte con la comunità del quartiere.

"Il Bac di Collescipoli apre le porte alla Pietà di Tincolini ". Inizia così il post del Borgo Arti Collescipoli sulla vicenda, rilanciata dall’articolo del QN “La foto-simbolo della madre di Gaza è diventata la nuova Pietà, ma nessuno la vuole“, che vede l’opera (una mamma che abbraccia il corpicino del figlio morto) rifiutata dai musei di Roma e dal comune di Milano. "Ci sono opere che non nascono per decorare, ma per interrogare le coscienze – sottolinea il Bac, progetto che fa del borgo di Collescipoli un centro di riferimento culturale –. La “Pietà” di Filippo Tincolini, ispirata allo scatto di Mohammed Salem (World Press Photo 2024), è una di queste: un grido di marmo che dà voce al dolore universale di Gaza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Collescipoli abbraccia la “Pietà“: "Il Bac è pronto a ospitare l’opera" Notizie correlate Collescipoli, il Bac apre le porte alla ‘Pietà’ di Filippo Tincolini: “Siamo pronti ad accoglierla per esporla accanto a ‘Vox Mundi”Uno scatto che ha fatto il giro del mondo, realizzato da Mohammed Salem, capace di vincere il prestigioso premio World Press Photo 2024. Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finaleSi parte venerdì con le semifinali di serie A2: ad aprire le danze saranno Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, poi spazio al “secondo round”...