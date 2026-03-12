Basket il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B La Dole sfida Brindisi per un posto in finale

Il palasport di Flaminio si prepara ad accogliere le partite di basket di serie A2 e B, con l’evento che si svolgerà nei prossimi giorni. La squadra Dole affronta Brindisi in una sfida che determinerà un posto in finale, mentre tutta Italia segue con attenzione il torneo di Rimini, dove si svolge la seconda edizione consecutiva della Coppa Italia Lnp.

Si parte venerdì con le semifinali di serie A2: ad aprire le danze saranno Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, poi spazio al “secondo round” con la sfida tra Valtur Brindisi e Dole Rimini Tutta l’Italia del basket guarda Rimini: è arrivato il momento della Coppa Italia Lnp, e la Dole ci sarà per il secondo anno di fila. Il terzo posto alla fine del girone d’andata ha garantito agli uomini di coach Sandro Dell’Agnello la possibilità di giocare per il trofeo di categoria. La Dole si affaccia alle Final Four da padrona di casa: sarà infatti proprio il palasport Flaminio a ospitare la kermesse che assegnerà i tradizionali trofei di metà stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Basket, dopo la pausa la stagione della Dole riparte dal Flaminio: big match contro la corazzata BrindisiCon la pausa per le Nazionali alle spalle, la Dole Rimini vuole regalare la seconda vittoria casalinga consecutiva al proprio pubblico Con la pausa...

Altri aggiornamenti su Coppa Italia di

Discussioni sull' argomento Valtur Brindisi verso la Final Four, la Coppa Italia per reagire; Basket A2 – Valtur Brindisi: domani ospite di Rimini, big match d’alta classifica.

Valtur Brindisi verso la Final Four, la Coppa Italia per reagireÈ oramai tutto pronto, la Final Four di Coppa Italia di serie A2 è pronta ad alzare il sipario. Lo farà domani nel Flaminio di Rimini a partire dalle 17,15 con la ... quotidianodipuglia.it

Basket, a Rimini le Final Four di Coppa Italia Lnp al FlaminioFrisoni ha inoltre evidenziato il radicamento della pallacanestro nel territorio regionale. La pallacanestro ha una tradizione profondamente radicata nelle ... chiamamicitta.it

Telesveva. . +++COPPA ITALIA DILETTANTI, BISCEGLIE VOLA IN SEMIFINALE: MANITA AL LUZZI. DI MEO: "SIAMO STATI ESEMPLARI, TESTA AL CAMPIONATO". BRINDISI TIENE LA VETTA, E' TRA LE 4 IMBATTUTE D'ITALIA - SERIE D, GRAVINA VOLA - facebook.com facebook