Collescipoli il Bac apre le porte alla ‘Pietà’ di Filippo Tincolini | Siamo pronti ad accoglierla per esporla accanto a ‘Vox Mundi

A Collescipoli, il Bac ha annunciato l'apertura della ‘Pietà’ di Filippo Tincolini, che sarà esposta insieme a ‘Vox Mundi’. Nel frattempo, un’immagine scattata da Mohammed Salem ha vinto il premio World Press Photo 2024, attirando l’attenzione internazionale su eventi e protagonisti della fotografia giornalistica. La decisione di accogliere l’opera di Tincolini rappresenta un passo importante per il museo locale.