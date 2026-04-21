Collescipoli il Bac apre le porte alla ‘Pietà’ di Filippo Tincolini | Siamo pronti ad accoglierla per esporla accanto a ‘Vox Mundi
A Collescipoli, il Bac ha annunciato l'apertura della ‘Pietà’ di Filippo Tincolini, che sarà esposta insieme a ‘Vox Mundi’. Nel frattempo, un’immagine scattata da Mohammed Salem ha vinto il premio World Press Photo 2024, attirando l’attenzione internazionale su eventi e protagonisti della fotografia giornalistica. La decisione di accogliere l’opera di Tincolini rappresenta un passo importante per il museo locale.
Uno scatto che ha fatto il giro del mondo, realizzato da Mohammed Salem, capace di vincere il prestigioso premio World Press Photo 2024. Lo scultore contemporaneo Filippo Tincolini si è ispirato a una delle immagini purtroppo simbolo della striscia di Gaza. Ha realizzato la ‘Pietà’, divenuta un.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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