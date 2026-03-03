Sky-ability presentato il progetto europeo | i Piani di Bobbio area pilota
È stato presentato il progetto europeo Sky-ability, con i Piani di Bobbio come area pilota. Il progetto include un tool kit di autovalutazione rivolto ai gestori degli impianti sciistici, che consente di verificare il livello di accessibilità del comprensorio per le persone con disabilità. Il sistema permette di coordinare servizi come il trasporto con navette attrezzate e i parcheggi dedicati.
🔗 Leggi su Leccotoday.it
