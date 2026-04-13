Alla Reggia la presentazione della IX edizione della Randonnee Reale
Venerdì 17 aprile alle 12, nella Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, si terrà la presentazione della nona edizione della Randonnée Reale Borbonica. L’evento si svolge nella storica location della Reggia e coinvolge gli organizzatori e i partecipanti. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è prevista per una data successiva a quella della presentazione.
Venerdì 17 aprile alle 12, nella Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, sarà presentata la IX edizione della Randonnée Reale Borbonica. L’evento, in programma per il prossimo 17 maggio, trasformerà il territorio casertano in un palcoscenico d’eccezione per il ciclismo. Il percorso è stato.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Arte contemporanea, il 21 gennaio la presentazione del catalogo della mostra "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta"Domani (21 gennaio), alle ore 17, nella Sala degli Incontri d'arte si terrà la presentazione del catalogo "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta".