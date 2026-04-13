Alla Reggia la presentazione della IX edizione della Randonnee Reale

Venerdì 17 aprile alle 12, nella Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, si terrà la presentazione della nona edizione della Randonnée Reale Borbonica. L’evento si svolge nella storica location della Reggia e coinvolge gli organizzatori e i partecipanti. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è prevista per una data successiva a quella della presentazione.