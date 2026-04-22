Un disegno di legge in discussione prevede modifiche alla normativa sulla caccia, suscitando preoccupazioni tra gli ambientalisti. Secondo quanto riferiscono le associazioni di settore, il testo potrebbe favorire un uso più esteso delle aree naturali come zone di tiro. La questione ha attirato l’attenzione di chi difende la tutela ambientale, che denuncia un possibile allargamento delle attività venatorie senza sufficienti garanzie di tutela.

di Raffaella Baroni – segretaria nazionale LAC Non lasciatevi ingannare dal silenzio dei media: la guerra alla natura è tornata, ed è più aggressiva di prima. Nel 2025, una mobilitazione senza precedenti di cittadini e associazioni era riuscita a congelare questo disegno di legge “sparatutto”. Oggi, il ddl 1552 è rientrato in Parlamento non più come iniziativa del governo (troppo esposta alle critiche), ma come iniziativa parlamentare, un percorso più “discreto” che permette di accelerare l’iter lontano dai riflettori, sfruttando la distrazione dell’opinione pubblica e l’imminente clima elettorale. Le lobby venatorie e agricole usano la tattica dello spacchettamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Col ddl 1552 sulla caccia, la natura diventerà un poligono di tiro permanente: si fermi questo colpo di mano

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